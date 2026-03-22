Bildung und Schule waren den Menschen in Rheinland-Pfalz am wichtigsten und damit landespolitische Themen. Trotzdem gilt die Landtagswahl in den Parteizentralen in Berlin auch als Stimmungstest, wie die Koalition im Bund ankommt. Was lässt sich aus den Wahlergebnissen für die Bundespolitik ableiten? Die fünf wichtigsten Erkenntnisse.
Landtagswahlen in Rheinland-PfalzWas das Wahlergebnis für die Bundespolitik bedeutet
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Die Niederlage der SPD dürfte der Partei heftige Debatten bescheren. Die CDU jubelt, doch für die Koalition im Bund könnte es ungemütlich werden.
Von Roland Preuß, Berlin
Bundesregierung:Die Sorge vor dem Dammbruch
Der Koalition von Friedrich Merz droht nach einer möglichen SPD-Niederlage bei der Wahl in Rheinland-Pfalz ein Beben. Der Kanzler versucht erstmal mit einer Nachkriegsofferte das Verhältnis zu Donald Trump zu kitten. Der aber schimpft über „Feiglinge“.
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