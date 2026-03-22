Zum Hauptinhalt springen

Landtagswahlen in Rheinland-PfalzWas das Wahlergebnis für die Bundespolitik bedeutet

Lesezeit: 3 Min.

In Mainz Gegner im Wahlkampf, im Bund Koalitionspartner: Die Parteivorsitzenden von CDU und SPD, Friedrich Merz (re.) und Lars Klingbeil.
In Mainz Gegner im Wahlkampf, im Bund Koalitionspartner: Die Parteivorsitzenden von CDU und SPD, Friedrich Merz (re.) und Lars Klingbeil. Omer Messinger/Getty Images

Die Niederlage der SPD dürfte der Partei heftige Debatten bescheren. Die CDU jubelt, doch für die Koalition im Bund könnte es ungemütlich werden.

Von Roland Preuß, Berlin

Bildung und Schule waren den Menschen in Rheinland-Pfalz am wichtigsten und damit landespolitische Themen. Trotzdem gilt die Landtagswahl in den Parteizentralen in Berlin auch als Stimmungstest, wie die Koalition im Bund ankommt. Was lässt sich aus den Wahlergebnissen für die Bundespolitik ableiten? Die fünf wichtigsten Erkenntnisse.

Zur SZ-Startseite

Bundesregierung
:Die Sorge vor dem Dammbruch

Der Koalition von Friedrich Merz droht nach einer möglichen SPD-Niederlage bei der Wahl in Rheinland-Pfalz ein Beben. Der Kanzler versucht erstmal mit einer Nachkriegsofferte das Verhältnis zu Donald Trump zu kitten. Der aber schimpft über „Feiglinge“.

SZ PlusVon Georg Ismar

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite