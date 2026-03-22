Bildung und Schule waren den Menschen in Rheinland-Pfalz am wichtigsten und damit landespolitische Themen. Trotzdem gilt die Landtagswahl in den Parteizentralen in Berlin auch als Stimmungstest, wie die Koalition im Bund ankommt. Was lässt sich aus den Wahlergebnissen für die Bundespolitik ableiten? Die fünf wichtigsten Erkenntnisse.