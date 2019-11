Würzburg (dpa/lby) - Mark Benecke (49), in der Gerichtsmedizin als "Herr der Maden" bekannt geworden, unternimmt nach Berichten mehrerer Medien sowie einem Facebook-Post über die Satirepartei Die Partei erneut einen Anlauf auf ein politisches Amt. Nachdem Benecke 2015 bereits Oberbürgermeister von Köln und zuvor Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen werden wollte, strebe er nun das Oberbürgermeisteramt in der unterfränkischen Universitätsstadt Würzburg an, teilte der Kreisverband Würzburg von Die Partei am Montag via Facebook mit.

Um offiziell kandidieren zu können, muss Benecke aber zunächst eine ausreichende Anzahl von Unterstützer-Unterschriften vorlegen. Der 49-Jährige hatte sich einen Namen als Forensiker gemacht, indem er über die Bestimmung von in den Leichnamen von Verbrechensopfern gefundenen Maden und anderem Getier Rückschlüsse etwa auf Todeszeitpunkte vornahm und so zur Überführung von Tätern beitrug.