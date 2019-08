Schöneck/Weißwasser (dpa/sn) - Wenige Tage vor der Landtagswahl setzt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Wahlkampftour durch Sachsen fort. Heute reist sie ins Vogtland, um in Schöneck den Startschuss für eine Oldtimer-Rallye mit Teilnehmern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien zu geben. Im Anschluss reist die Bundesverteidigungsministerin nach Weißwasser in die Lausitz. Dort diskutiert Kramp-Karrenbauer mit dem sächsischen CDU-Kandidaten Tilmann Havenstein in der Eisarena über den Strukturwandel in der Region.

Das Thema Strukturwandel spielt auch am Sonntag eine Rolle, wenn Kramp-Karrenbauer in Dresden am Nachmittag unter anderem mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und seinen Amtskollegen Reiner Haseloff aus Sachsen-Anhalt, Volker Bouffier aus Hessen und Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen (alle CDU) sowie mit Gewerkschaftern zusammentrifft. Am Abend steht dann die Präsidiumsklausur der Union in der sächsischen Landeshauptstadt an.