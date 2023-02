Auftakt zum Ende der Großen Koalition: Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt (l.) und FDP-Chef Walter Scheel vor Beginn ihrer Koalitionsgespräche in Bonn im Oktober 1969.

Wer bei einer Wahl die meisten Stimmen gewinnt, landet nicht automatisch in der Regierung. Ein Blick in die Geschichte zeigt: Welche Koalition am Ende zustande kommt, hängt von vielen Faktoren ab - und ist immer wieder für Überraschungen gut.