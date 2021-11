Der Demokrat Eric Adams wird übereinstimmenden Prognosen zufolge 110. Bürgermeister der US-Metropole New York City. Der 61-jährige bisherige Stadtteil-Bürgermeister von Brooklyn setzte sich in der Abstimmung in der Acht-Millionen-Metropole am Dienstag gegen seinen republikanischen Kontrahenten Curtis Sliwa durch, wie die Nachrichtenagentur AP und der Sender CNN berichteten. Adams wird damit das zweite schwarze Stadtoberhaupt von New York City.

Adams galt als moderater Kandidat, der das Amt mit einem Kurs links der Mitte führen will. Neben der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Pandemie - die mehr als 30 000 New Yorker tötete - dürfte eine der schwierigsten Aufgaben des früheren Polizisten Adams im richtigen Umgang mit der städtischen Polizei liegen. Er wird ab Januar Nachfolger vom Bill de Blasio, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr als Bürgermeister antreten durfte.

In Virginia liegt ein Trump-Unterstützer vorne

Nach der als wichtiger Stimmungstest geltenden Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia zeichnet sich ein Vorsprung für den Kandidaten der Republikaner ab. Dem Sender CNN zufolge lag Glenn Youngkin am Dienstagabend mehr als zehn Prozentpunkte vor dem Demokraten Terry McAuliffe, der von US-Präsident Joe Biden unterstützt wird. Ähnlich sah es auch beim Sender ABC aus. Es waren aber erst rund 50 Prozent der Stimmen ausgezählt - die Zahlen können sich daher noch ändern.

Die Wahl in Virginia ein Jahr vor den Kongresswahlen wird im Land aufmerksam verfolgt. Vor einigen Monaten sah es noch nach einem komfortablen Sieg für McAuliffe aus, dann holte Republikaner Youngkin in Umfragen deutlich auf - und lag zuletzt sogar leicht vorn. McAuliffe (64) war von 2014 bis 2018 Gouverneur, Youngkin (54) ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Der ehemalige Präsident Donald Trump unterstützt ihn. Die Wahl gilt als eine Art Referendum über Bidens Politik, der seit knapp einem Jahr im Weißen Haus regiert.