Chemnitz/Torgau (dpa/sn) - Vier Monate nach der Kommunalwahl kann der Kreistag Nordsachsen seine Arbeit aufnehmen. Die Landesdirektion Sachsen in Chemnitz erklärte am Freitag das Ergebnis der Kreistagswahl vom 26. Mai nach einer Überprüfung für gültig. Wie das Landratsamt in Torgau mitteilte, trifft sich der neue Kreistag am 9. Oktober auf Schloss Hartenfels zur konstituierenden Sitzung. Diese war ursprünglich bereits für den 21. August geplant gewesen. Die erste reguläre Sitzung findet dann planmäßig Anfang Dezember statt.

Die Landesdirektion hatte Ende Juli das Ergebnis der Wahl beanstandet und eine Neufeststellung gefordert. In einzelnen Wahlbezirken war es zu Übertragungsfehlern gekommen. Diese hätten laut Landratsamt jedoch keinen Einfluss auf die Sitzverteilung gehabt.