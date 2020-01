Stuttgart (dpa/lsw) - Der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) will heute erklären, ob er für eine zweite Amtszeit antritt oder nicht. Viele gehen davon aus, dass der 64-Jährige eine weitere Kandidatur anstrebt - alles andere wäre eine Überraschung. Kuhn hatte das Amt am 7. Januar 2013 angetreten. Er war damals der erste Grünen-OB einer Landeshauptstadt.

Kuhn ist Gründungsmitglied der Grünen, ehemaliger Grünen-Bundesparteichef, und er leitete früher die Grünen-Fraktionen im Landtag in Stuttgart und im Bundestag. In Stuttgart könnte Kuhn bei der Abstimmung am 8. November 2020 auf das starke Abschneiden der Grünen bei der jüngsten Kommunalwahl bauen. 2019 hatte die Partei die CDU im Gemeinderat überholt und war stärkste Kraft geworden.

Da Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) 2021 eine dritte Amtszeit anpeilt, hätten die Grünen zudem mit Kuhn im Rathaus eine bundesweit wichtige Doppelspitze besetzt. Ein Wahlerfolg Kuhns wäre daher ein wichtiger Schub auch für die anstehende Landtagswahl.