Stuttgart (dpa/lsw) - Der SPD-Politiker Martin Körner bewirbt sich um das Amt des Oberbürgermeisters von Stuttgart. "Ich will Oberbürgermeister von Stuttgarter werden. Stuttgart braucht eine neue Dynamik an der Spitze der Stadt", sagte Körner am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Freitag und Online-Ausgabe) über Körners Entscheidung berichtet.

Der 49-Jährige sagte den beiden Zeitungen, er setze im OB-Wahlkampf auf Sieg, sehe gute Chancen, in aussichtsreicher Position in den zweiten Wahlgang zu gehen und diesen auch zu gewinnen. Voraussetzung dazu sei aber "ein breites Bündnis über die SPD hinaus". Körner ist SPD-Fraktionschef im Gemeinderat. Die OB-Wahl ist am 8. November 2020. Amtsinhaber Fritz Kuhn (Grüne) hatte am Dienstag erklärt, nicht für eine zweite Amtszeit antreten zu wollen.