Wähler klagt gegen OB-Stichwahl in Saarbrücken

Saarlouis/Saarbrücken (dpa/lrs) - Wegen angeblich schwerer Formfehler bei der Stichwahl zur Saarbrücker Oberbürgermeisterwahl hat ein Wähler eine Anfechtungs-Klage beim Verwaltungsgericht des Saarlandes eingereicht. Die Klage richtet sich gegen das Landesverwaltungsamt als Kommunalaufsicht, das die Anfechtung zurückgewiesen habe, teilte ein Sprecher des Verwaltungsgerichtes am Dienstag in Saarlouis mit. Bei der Stichwahl am 9. Juni hatte sich Uwe Conradt (CDU) knapp gegen Amtsinhaberin Charlotte Britz (SPD) durchgesetzt.