Bei der Präsidentschaftswahl in Rumänien zeichnet sich ein Sieg für den extrem rechten Kandidaten George Simion ab. Die Entscheidung im Rennen um das Präsidentenamt in Rumänien fällt jedoch wohl erst in einer Stichwahl in zwei Wochen. Bei der ersten Abstimmungsrunde am Sonntag konnte Nachwahlbefragungen zufolge keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erringen.