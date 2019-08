Berlin (dpa/bb) - Die AfD ist einer Umfrage zufolge weiterhin die stärkste Partei in Brandenburg. Würde an diesem Sonntag gewählt, käme die Partei auf 21 Prozent der Stimmen, wie die am Mittwoch veröffentlichte Civey-Befragung für den Berliner "Tagesspiegel" und "Spiegel Online" ergab. In Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.