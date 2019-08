Am 1. September sind rund zwei Millionen Brandenburger zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. Seit rund zehn Jahren regiert die SPD mit der Linken. In einer am Freitag veröffentlichten repräsentativen Forsa-Umfrage für die "Märkische Allgemeine Zeitung" wurde die AfD mit 21 Prozent stärkste Partei, gefolgt von der CDU mit 18 Prozent und der SPD mit 17 Prozent. Die Grünen erreichten in der Umfrage 16 Prozent, die Linke kam auf 14 Prozent, die FDP erhielt 5 Prozent und die Freien Wähler wurden von vier Prozent genannt. Am 20. August stellen sich sechs Spitzenkandidaten in der Sendung "Wahlarena" des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) vor.