Potsdam (dpa/bb) - Der Künstler und Unternehmer Rainer Opolka hat seine Großspende von 76 650 Euro zugunsten einer Wahlkampfzeitung für die Brandenburger SPD verteidigt. Einen Zusammenhang mit der Genehmigung für einen geplanten Kunstpark im einstigen Jagdschloss Hubertushöhe in Storkow (Oder-Spree) wies er zurück. "Ich habe in keiner Art und Weise diese Spende auch nur im entferntesten an irgendeine Form von Vorteilnahme für diesen Kunst- und Literaturpark geknüpft", sagte Opolka am Dienstag in Potsdam. Nach seiner Darstellung bot sich Staatskanzleichef Martin Gorholt (SPD) zweimal an, um bei Behörden zu vermitteln. Der Park sei aber noch nicht genehmigt, sagte Opolka.