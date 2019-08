Potsdam (dpa/bb) - Nach anhalten Spekulationen über eine mögliche Koalition der Brandenburger CDU mit der Linkspartei nach der Landtagswahl hat die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ihre ablehnende Haltung bekräftigt. "Wir haben einen Parteitagsbeschluss, der ganz klar gesagt hat, weder mit links noch mit rechts gehen wir in Koalitionen hinein", sagte die 57-Jährige am Dienstag in Potsdam am Rande einer Gedenkveranstaltung zum Mauerbau vor 58 Jahren. "Und wir gewinnen die Wahlen so, dass wir weder auf Links noch auf Rechts angewiesen sind."