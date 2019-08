Potsdam (dpa/bb) - Die Brandenburger CDU will sich nach einem Erfolg bei der Landtagswahl in rund drei Wochen für bessere Mobilfunkverbindungen und mehr Klimaschutz einsetzen. "Wir werden bis Ende 2020 jedes Funkloch in Brandenburg stopfen", sagte CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben am Montag in Potsdam bei der Vorstellung eines 100-Tage-Programms. Er strebt ein eigenes Landesklimaschutzprogramm an. Neue Dienstwagen der Landesregierung und von Behörden sollten wenn möglich mit Elektroantrieb fahren. Senftleben zeigte sich selbstbewusst: Auf einem neuen Wahlplakat betitelte er sich schon als Ministerpräsident.