Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs CDU-Landeschef Ingo Senftleben will bei einem Wahlerfolg einen klaren Schnitt setzen, falls der Eröffnungstermin für den Hauptstadtflughafen BER erneut verschoben würde. Er hoffe, "dass der Flughafen endlich an den Start geht", sagte der CDU-Spitzenkandidat am Donnerstagabend dem Sender Hauptstadt.TV. "Wenn der Eröffnungstermin 2020 nicht gehalten wird, werden wir einen Baustopp verhängen. Dann gilt es zu entscheiden, ob der Flughafen entkernt oder gar abgerissen werden muss, um ihn neuzubauen und damit an den Start zu bringen." Die Eröffnung war mehrfach verschoben worden und ist nun für Oktober 2020 geplant.