Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs AfD-Vorsitzender Andreas Kalbitz geht für den Fall eines Erfolgs bei der Landtagswahl von einer breiten Allianz gegen die AfD aus. "Für Brandenburg bedeutete es, dass wir den Wählerauftrag zur Regierungsbildung haben. Doch glaube ich nicht, dass die anderen das respektieren", sagte Kalbitz in einem Interview der "Jungen Freiheit", das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Auf einem Bündnis nach dem Motto "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" lasse sich "keine tragfähige Sachpolitik" machen. "Deshalb werden solche Bündnisse keinen Bestand haben." Am 1. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Die AfD lag in den jüngsten Umfragen vorn.