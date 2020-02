Langenselbold (dpa/lhe) - Der bisherige Finanzdezernent Timo Greuel (SPD) wird neuer Bürgermeister in Langenselbold. Bei der Stichwahl am Sonntag gewann er mit 67,75 Prozent der Stimmen, wie Wahlamtsleiter Michael Juracka am Abend mitteilte. Der 40-Jährige setzte sich gegen CDU-Stadtverbands-Chef Tobias Dillmann (47) durch, der 32,25 Prozent der Stimmen erhielt. Bereits nach dem ersten Durchgang ausgeschieden waren Manfred Kapp (Freie Wähler) und der unabhängige Kandidat Axel Häsler.

Greuel tritt in der 14 000 Einwohner zählenden Stadt im Main-Kinzig-Kreis östlich von Frankfurt die Nachfolge von Jörg Muth (CDU) an. Der 60-Jährige wollte nicht mehr für eine dritte Amtszeit kandidieren. In der Stadtverordnetenversammlung stellen CDU (15 Sitze) und SPD (14) die beiden stärksten Fraktionen. Sie bilden eine große Koalition.