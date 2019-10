Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins SPD-Landeschefin Serpil Midyatli hat sich enttäuscht zum Wahlergebnis in Thüringen geäußert. Ihre Partei habe in Thüringen einen schweren Abend, sagte Midyatli am Sonntagabend in Kiel. Die Regierungsbildung werde dort schwierig. "Es ist erschreckend, dass heute in Thüringen etwa jeder vierte Wähler die ultrarechte Höcke-AfD gewählt hat." Es falle schwer, von einer Protestwahl zu sprechen. In Hochrechnungen lag die AfD vor der CDU. Stärkste Kraft bleibt in dem Land demnach die Linke.