Beteiligung an Europawahl bei über 70-Jährigen am höchsten

Kiel (dpa/lno) - An der Europawahl am 26. Mai haben sich in Schleswig-Holstein die über 70 Jahre alten Männer am eifrigsten beteiligt. Wie das Statistikamt Nord am Mittwoch berichtete, gaben 68,8 Prozent aus dieser Altersgruppe ihre Stimme ab. Die 25- bis 34-jährigen Männer kamen nur auf 51,0 Prozent. Insgesamt betrug die Wahlbeteiligung 59,7 Prozent.

GRÜNE: Für die Wahlsieger (29,1 Prozent) stimmte jede dritte Frau, aber nur jeder vierte Mann. Bei den unter 70-Jährigen insgesamt waren die Grünen die stärkste Partei.

CDU (26,2 Prozent): Für die Christdemokraten entschieden sich 42,8 Prozent der Wähler ab 70 Jahren. Bei den Frauen dieser Altersgruppe waren es sogar 44,5 Prozent. Bei den Jüngeren zwischen 18 und 34 Jahren überzeugte die CDU weniger als 15 Prozent.

SPD (17,1 Prozent): Die Sozialdemokraten bekamen den größten Zuspruch ebenfalls in den oberen Altersgruppen. Von den Wählern ab 70 votierte jeder vierte Wähler für die Sozialdemokraten.

AfD (7,5 Prozent): Sie erhielt ihre höchste Zustimmung mit 9,4 Prozent bei den 35- bis 44-Jährigen. In dieser Altersgruppe entschieden sich 5,9 Prozent der Frauen für die AfD und 13,3 Prozent der Männer.

FDP (5,9 Prozent): Die Zustimmung für die Liberalen schwankte in den sechs Altersgruppen nur geringfügig. Ihre Anteile lagen zwischen 5,5 und 7,5 Prozent. Den höchsten Anteil erhielt die FDP mit 10,2 Prozent bei den 18- bis 24-jährigen Männern.