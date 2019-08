Kamenz (dpa/sn) - Landeswahlleiterin Carolin Schreck hat die Sachsen aufgerufen, am 1. September von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. "Die Teilnahme an den Wahlen gehört zu den elementaren demokratischen Grundrechten. Je mehr Wählerinnen und Wähler ihre beiden Stimmen abgeben, desto höher ist die Legitimation des Landesparlaments", sagte Schreck am Montag. Sie verwies zudem auf die Möglichkeit der Briefwahl. Die Unterlagen könnten unter Verwendung der Rückseite der Wahlbenachrichtigung oder teilweise auch online beantragt werden. Bis zum 30. August sollte der Antrag spätestens gestellt werden. Wird der Wahlbrief per Post verschickt, sollte dieser spätestens am 28. August eingesteckt werden, hieß es.