Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen haben die AfD, noch mehr aber das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) starke Gewinne erzielt. In Thüringen geht die rechtsextreme AfD laut einer Prognose der Forschungsgruppe Wahlen klar als stärkste Kraft aus der Abstimmung hervor – und gewinnt in Sachsen hinzu. Das erst in diesem Jahr von der ehemaligen Linken Wagenknecht gegründete BSW kommt demnach in beiden Ländern auf deutlich zweistellige Prozentanteile. Ohne seine Beteiligung scheint eine Landesregierung zumindest in Thüringen kaum zu bilden sein. Die Parteien der im Bund regierenden Ampelkoalition schneiden demnach zusammen noch schlechter ab als 2019.

Die CDU dagegen kann ihre Stellung als stärkste Kraft in Sachsen der Prognose zufolge halten, wenn auch nur mit ganz engem Vorsprung. Die Partei von Ministerpräsident Michael Kretschmer liegt demnach mit 31,9 Prozent knapp vor der AfD, die auf 31,3 kommt. „Wir haben allen Grund zu feiern“, sagte Kretschmer. Das BSW erreicht aus dem Stand 11,6 Prozent.

Ohne BSW ist für Voigt keine Mehrheit in Sicht

Im Thüringer Landtag dagegen wird die AfD der Prognose zufolge mit 33,1 Prozent künftig klar die größte Fraktion stellen. Landesparteichef Björn Höcke sprach von einem „historischen“ Erfolg. Mit 24,5 Prozent und damit deutlich dahinter folgt ihr die CDU, deren Vorsitzender Mario Voigt, sich zum Ziel gesetzt hatte, den linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow abzulösen. Er bezeichnete das Ergebnis „als Chance für den politischen Wechsel unter der Führung der CDU“. Das BSW kommt hier allerdings sogar auf 14,7 Prozent – ohne Wagenknechts Bündnis ist für Voigt keine Mehrheit in Sicht.

Bei Schließung der Wahllokale war angesichts der Fehlermargen der Prognosen noch nicht klar, wie künftige Regierungsbündnisse in beiden Ländern aussehen könnten – und nicht einmal, wie viele Parteien den künftigen Landtagen angehören werden. Klar ist: Die FDP verpasst in Dresden wie in Erfurt den Einzug in die Landtage. Auch die Grünen mussten demnach noch um ihren Verbleib in den Parlamenten zittern. In Thüringen würden sie mit prognostizierten 4,0 Prozent draußen bleiben, in Sachsen mussten sie mit 5,2 Prozent um den Einzug ins Landesparlament zittern. Die Sozialdemokraten überspringen dagegen mit 7,8 Prozent in Sachsen und 6,6 Prozent in Thüringen die davor stehende Fünf-Prozent-Hürde.

In Sachsen konnte der christdemokratische Ministerpräsident Michael Kretschmer nach den ersten Prognosen nicht sicher sein, das Bündnis mit seinen bisherigen Partnern SPD und Grüne fortsetzen zu können. Auch die Linke wird dem neuen Landtag wohl nicht mehr angehören, sie erreicht laut Prognose nur 4,5 Prozent.

In Thüringen steht dagegen fest, dass Ministerpräsident Ramelow nicht weiterregieren kann. Seine Linke, bei den Landtagswahlen vor fünf Jahren noch stärkste Partei, kommt mit 11,7 Prozent nur auf den vierten Rang. Ein Zusammengehen mit der AfD, die in beiden Ländern von den Verfassungsschutzämtern als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft wird, haben alle anderen Parteien, auch das BSW, schon im Vorfeld der Wahlen ausgeschlossen.