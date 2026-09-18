Ich werde heute einen Artikel schreiben, den Sie nie lesen werden. Zumindest nicht komplett. Denn ich bereite einen Text vor, der am Sonntag so schnell wie möglich nach 18 Uhr erscheinen soll, also nachdem die Prognosen der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin im Fernsehen gelaufen sind.

Arbeitstitel: die ersten Erkenntnisse aus den Wahlnachbefragungen. Aber da heute noch niemand weiß, was die Wähler am Sonntag machen werden, muss ich verschiedene Varianten vorschreiben. Einige Absätze werde ich am Sonntag um kurz nach 18 Uhr wegwerfen, andere umschreiben. Damit Sie gut auf die Wahlen vorbereitet sind, kommen jetzt meine Lesetipps vor der Landtagswahl.

In Mecklenburg-Vorpommern heißt das Duell: Manuela Schwesig gegen die AfD. Schwesig lässt im Wahlkampf auch mal weg, dass sie für die SPD kandidiert. Zumindest die Umfragen geben ihr recht, sie holt auf. Meine Kollegin Ulrike Nimz hat Schwesig durch Mecklenburg-Vorpommern verfolgt und ein Porträt dieser besonderen Wahlkämpferin geschrieben.

Auch die AfD-Wahlkämpfer hat Nimz beobachtet. Und ist dabei mit vielen AfD-Wählern ins Gespräch gekommen. Einer stellte eine verblüffende anatomische Forderung auf, wo Politiker eigentlich Hornhaut haben sollten. Aber lesen Sie selbst.

In Berlin läuft der Wahlkampf um Platz eins zwischen Linkspartei und CDU. Meine Kollegin Meredith Haaf hat den CDU-Spitzenkandidaten Stefan Evers beim Müllsammeln begleitet. Der Dreck auf den Straßen ist so ein großes Thema, dass auch die Linkspartei Wahlkampf damit macht. Auch sonst ist der Auftritt der Partei und ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp bemerkenswert.

Was heute wichtig ist

CDU in der Krise: Warum der Merz-Brief nicht gut ankommt. Mit einem ungewöhnlichen Brief haben die CDU-Ministerpräsidenten versucht, den Kanzler zu stützen. Doch im Brief wird Merz nicht namentlich erwähnt. Die Diskussionen über Merz als Kanzler sind damit nicht beendet. Wie es zu dem Brief kam. Zum Artikel

Merz unterstützt Berliner Spitzenkandidat Evers nur in ausgesuchtem Umfeld. Aus der CDU-Parteizentrale unterstützt der Kanzler seinen Berliner Spitzenkandidaten Evers. Der verweist auf die Geschlossenheit der schwarz-roten Koalition im Stadtstaat und kritisiert die Bundesregierung. Doch er verspricht dem Kanzler auch Unterstützung. Zum Artikel

Umfrage: SPD überholt erstmals AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Laut ZDF-Politbarometer käme die SPD auf 37 Prozent, die AfD liegt mit nur einem Prozentpunkt dahinter. Die CDU käme nur noch auf 6 Prozent, die Linke würde mit 9 Prozent komfortabel in den Landtag einziehen. Zum Newsblog zu den Landtagswahlen

Europa: Polens Regierungschef rechnet mit mehr russischen Angriffen. Nach Einschätzung von Geheimdiensten könnte es in den kommenden Wochen vermehrt zu scheinbar versehentlichen Attacken mit Drohnen und Raketen auf Verbündete der Ukraine kommen. Polens Ministerpräsident Donald Tusk sagt, der „kritischste Moment im bisherigen russisch-ukrainischen Krieg“ sei zu erwarten. Zum Newsblog zum Ukraine-Krieg

Russland: Duma-Wahlen beginnen. Immer wieder wirbt Russlands Präsident Putin für seine „Militäroperation“ in der Ukraine – und behindert damit den Wahlkampf seiner eigenen Partei. Bei den Wahlen zur Staatsduma an diesem Wochenende wird es zwar keine großen Überraschungen geben, die einzige unabhängige Partei wurde ausgeschlossen, trotzdem gilt sie als Stimmungstest. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: KI-Pionier warnt vor Kontrollverlust. Im Interview mit SZ Dossier warnt der kanadische KI-Forscher Yoshua Bengio vor immer leistungsfähigeren KI-Systemen, deren Sicherheit nicht gewährleistet ist. Unternehmen sollten solche Systeme nur weiterentwickeln dürfen, wenn sie unabhängige Sicherheitsnachweise vorlegen können, fordert er. Auch wichtig: In den Bundesländern wächst die Kritik an einem gemeinsamen Verein, der Verwaltungsdigitalisierung voranbringen soll. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: US-Russlandsanktionen treffen auch Europa. Der US-Kongress hat neue Russlandsanktionen verabschiedet. Sie treffen die Käufer russischer Energieexporte – und damit neben China und Indien auch die EU, die weiter zu den großen Abnehmern von russischem LNG, also Flüssiggas, gehört. Ein Gesetz zum Verbot der Importe tritt erst seit Kurzem schrittweise in Kraft. Zum Briefing