Hannover (dpa/lni) - Mit dem ehemaligen Stadtkämmerer Marc Hansmann schickt die SPD einen Rathaus- und Verwaltungsprofi ins Rennen um das Oberbürgermeisteramt. Als ehemaliger SPD-Ratsherr und Kämmerer von Hannover kennt der 49-Jährige das Machtgefüge im Rathaus und auch die Herausforderungen und Potenziale der Landeshauptstadt. Seit rund zwei Jahren arbeitet der Volkswirt und Geschichtswissenschaftler als Vorstand der Stadtwerke in Hannover. Der verheiratete Vater einer kleinen Tochter ist in Hannover verwurzelt und lebt seit seiner Studentenzeit in der Stadt, unterbrochen von sieben Berufsjahren in Berlin.

Hansmann präsentierte sich bei seiner Vorstellung als Macher und Lenker mit Sachkompetenz und Verwaltungserfahrung. "Der Oberbürgermeister muss Entscheidungen treffen und das werde ich", kündigte er an. Statt repräsentativer Auftritte wolle er die Rathausarbeit zu seinem Schwerpunkt machen.

Als Schwerpunkte benannte er die Bekämpfung der Kinderarmut, bessere Bildungs- und Betreuungsangebote sowie Investitionen in den Wohnungsbau sowie die Umwelt- und Klimapolitik. Und weil der Verkehr und die künftige Rolle des Autos im Wahlkampf zum Thema geworden ist, betont Hansmann: "Ich habe noch nie ein Auto besessen."