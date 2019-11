Hannover (dpa/lni) - Die hannoversche Landeskirche, die größte der evangelischen Landeskirchen in Deutschland, sieht den neuen Oberbürgermeister von Hannover vor großen Aufgaben. Landesbischof Ralf Meister wies am Montag darauf hin, dass sich Belit Onay im Wahlkampf wiederholt gegen Kinderarmut, gesellschaftliche Spaltung und gegen die Ausgrenzung von Menschen ausgesprochen habe. "Seien Sie sicher: Sie haben mit der evangelisch-lutherischen Kirche eine verlässliche Partnerin an Ihrer Seite", sagte Meister an die Adresse des künftigen Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt.

Der Grünen-Politiker Onay hatte sich in der Stichwahl am Sonntag mit 52,9 Prozent gegen den CDU-Bewerber Eckhard Scholz durchgesetzt, der auf 47,1 Prozent der Stimmen kam. Hannover ist damit nach Freiburg, Darmstadt und Stuttgart die vierte Großstadt, in der ein Grüner zum Oberbürgermeister aufrückt. Zugleich stellt die SPD damit erstmals nach mehr als 70 Jahren nicht mehr den Oberbürgermeister in der niedersächsischen Landeshauptstadt.