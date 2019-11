Hannover (dpa/lni) - Hannovers neuer grüner Oberbürgermeister Belit Onay tritt heute (12.00 Uhr) sein Amt an. Morgens bezieht das frisch gewählte Stadtoberhaupt sein Büro, am Mittag wird ihm dann vom Ratsvorsitzenden Thomas Hermann die Amtskette übergeben. Die offizielle Vereidigung ist am 28. November im Beisein der Dezernenten und Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates geplant. Der 38 Jahre alte bisherige Landtagsabgeordnete Onay hatte sich in einer Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten Eckhard Scholz durchgesetzt. Die SPD stellt damit erstmals nach mehr als 70 Jahren nicht mehr den Oberbürgermeister in Hannover.