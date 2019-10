Hannover (dpa/lni) - In Hannover wird heute ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Dabei zeichnet sich ein Dreikampf zwischen den Kandidaten von SPD, CDU und Grünen ab. Der SPD droht zum ersten Mal in der Nachkriegszeit eine Niederlage. Eine am vergangenen Wochenende veröffentlichte Umfrage sah den SPD-Kandidaten Marc Hansmann hinter dem erstplatzierten CDU-Kandidaten Eckhard Scholz und dem Grünen-Politiker Belit Onay nur auf Platz drei. Erwartet wird, dass der Gewinner erst nach einer Stichwahl in zwei Wochen feststeht.

Wegen seiner Verstrickung in die Affäre um unzulässige Gehaltszulagen für Spitzenbeamte war der bisherige Oberbürgermeisters Stefan Schostok (SPD) Ende April zurückgetreten. Zuvor hatte die Staatsanwalt Anklage wegen schwerer Untreue gegen ihn erhoben. Ob und wann es zu einem Prozess kommt, hat das Landgericht noch nicht entschieden. Rund 406 000 Einwohner sind wahlberechtigt, darunter auch 16- und 17-Jährige.