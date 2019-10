Hannover (dpa/lni) - Bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover an diesem Sonntag zeichnet sich ein Dreikampf zwischen den Kandidaten von SPD, CDU und Grünen ab. Der SPD droht zum ersten Mal in der Nachkriegszeit eine Niederlage, wie eine Umfrage ergeben hatte. Diese sah den SPD-Kandidaten Marc Hansmann hinter dem CDU-Kandidaten Eckhard Scholz und dem Grünen-Politiker Belit Onay nur auf Platz drei. Die vorzeitige Wahl war nach dem Rücktritt des in die sogenannte Rathausaffäre verstrickten bisherigen Oberbürgermeisters Stefan Schostok (SPD) nötig geworden. Die Staatsanwaltschaft hatte Ende April Anklage wegen schwerer Untreue gegen Schostok erhoben.