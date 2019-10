Bürgermeisterwahl in Hannover: CDU-Kandidat in Umfrage vorn

Hannover (dpa) - Bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover droht der SPD laut einer Umfrage der Verlust des Spitzenamts. In der Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa für die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (Samstag) liegt CDU-Kandidat Eckhard Scholz mit 28 Prozent vorn. 26 Prozent der Befragten gaben demnach an, für den Grünen-Politiker Belit Onay stimmen zu wollen. Der SPD-Bewerber Marc Hansmann liegt in der repräsentativen Umfrage demnach mit 23 Prozent auf Platz drei. Der frühere Luftwaffengeneral Joachim Wundrak, der für die AfD antritt, kommt auf 7 Prozent.

Insgesamt treten zehn Kandidaten bei der Abstimmung am 27. Oktober an. Falls wie erwartet keiner der Bewerber im ersten Anlauf mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, gibt es eine Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten am 10. November.

Falls der Stadtwerke-Vorstand Hansmann verliert, würde die SPD zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte nicht den Oberbürgermeister stellen. Die Wahl war nach dem Rücktritt des bisherigen Rathauschefs Stefan Schostok (SPD) wegen einer Untreueanklage notwendig geworden.

Für die repräsentative Umfrage befragte Forsa 1002 wahlberechtigte Bürger Hannovers per Telefon.