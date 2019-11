Umfrage sieht Grüne in Hamburg vor der SPD

Hamburg (dpa) - Gut drei Monate vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Koalitionspartner SPD und Grüne an. Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild"-Zeitung (Mittwoch) liegen die Grünen mit ihrer Bürgerschaftskandidatin Katharina Fegebank mit 26 Prozent erstmals einen Prozentpunkt vor der SPD von Bürgermeister Peter Tschentscher. Damit würden die Grünen, die auch in jüngsten bundesweiten Umfragen auf über 20 Prozent kamen, ihr Wahlergebnis von 2015 mehr als verdoppeln. Die SPD würde etwa 20 Prozentpunkte verlieren.

Sollte es so kommen, könnten sich die Grünen gute Chancen ausrechnen, nach der Wahl am 23. Februar 2020 erstmals den Chefsessel im Rathaus zu besetzen. Aus der Zweiten Bürgermeisterin Fegebank würde die Erste Bürgermeisterin. "Wir freuen uns über die Umfrageergebnisse", sagte die Spitzenkandidatin. Grünen-Landeschefin Anna Gallina fügte hinzu: "Die Umfrage zeigt, dass sich die Hamburgerinnen und Hamburger mit dem Gedanken an eine grüne Erste Bürgermeisterin anfreunden."

Für die SPD erklärte die Landesvorsitzende Melanie Leonhard, die Zahlen zeigten, dass es ein spannender Wahlkampf werde. Und sie betonte: "Ich bin sicher, die SPD hat deutlich mehr Potenzial." Tschentscher sei ein äußerst beliebter Bürgermeister.

Nach der Umfrage kommt die CDU auf 17 Prozent, die Linke auf 12 Prozent der Stimmen. Auf FDP und AfD entfielen jeweils acht Prozent.

Die Hamburger Bürgerschaftswahl 2015 hatte die damals von Olaf Scholz geführte SPD mit 45,6 Prozent der Stimmen klar gewonnen. Die CDU hatte 15,9 Prozent geholt. Die Grünen erhielten 12,3 Prozent. Auf die Linke entfielen 8,5 Prozent, auf die FDP 7,4. Die AfD war mit 6,1 Prozent erstmals in das Stadtparlament eingezogen.

Der Hamburger CDU-Chef Roland Heintze erklärte, der leichte Zugewinn für seine Partei in der Umfrage sei ein Ansporn. "Kein Grund zur Euphorie, aber die Richtung stimmt und bis zum 23. Februar ist es noch etwas hin!", schrieb er auf Twitter.

Bereits bei den Europa- und Bezirkswahlen im Mai hatten die Grünen die SPD als stärkste Kraft in Hamburg abgelöst. Sie kamen bei beiden Abstimmungen auf über 31 Prozent, die SPD stürzte bei der Europawahl auf knapp 20 Prozent, bei den Bezirkswahlen auf 24 Prozent.

Auch in Hannover erzielten die Grünen gerade einen Erfolg bei der Oberbürgermeisterwahl. Ihr türkischstämmiger Kandidat Belit Onay setzte sich am vergangenen Sonntag in einer Stichwahl gegen den CDU-Bewerber durch.