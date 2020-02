Hamburg (dpa) - Bei der Hamburger Bürgerschaftswahl würde die FDP einer aktuellen Umfrage zufolge nicht den Wiedereinzug in das Landesparlament schaffen. Ein am Freitag veröffentlichtes ZDF-Politbarometer sieht die Freidemokraten in der Hansestadt bei der Sonntagsfrage nur noch bei 4,5 Prozent. Die SPD käme auf 37 Prozent, die Grünen auf 25 Prozent. Die CDU würde 13 Prozent erreichen, die Linken 8 Prozent, die AfD 7 Prozent. In Hamburg wird am 23. Februar eine neue Bürgerschaft gewählt.

Eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage von Infratest dimap für die ARD-"Tagesthemen" hatte die FDP bei 5 Prozent gesehen. Die Sozialdemokraten kämen auf 38 Prozent. Die Grünen wären mit 23 Prozent immer noch zweitstärkste Kraft in Hamburg. Die CDU würde auf 14 Prozent der Stimmen kommen. Die Linke würde 8 Prozent schaffen, die AfD 6 Prozent.