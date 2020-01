Hamburg (dpa/lno) - SPD und Grüne in Hamburg haben am Samstag ihren Wahlkampf in den Stadtteilen gestartet. Bürgermeister Peter Tschentscher erläuterte die Vorhaben seiner Sozialdemokraten vor knapp 100 Bürgern in Barmbek-Nord. "Ich möchte Vorbild sein in der Welt", sagte der 53-Jährige mit Blick auf den rot-grünen Klimaschutzplan. Die Hamburgische Bürgerschaft wird am 23. Februar gewählt.

Unterdessen hielt seine Stellvertreterin im Bürgermeisteramt, Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank, eine kurze Motivationsrede vor Wahlkämpfern ihrer Partei im Schanzenpark. Die gut 20 Grünen-Mitglieder wollten anschließend zur Stimmenwerbung an Haustüren aufbrechen. Nach Angaben einer Grünen-Sprecherin waren insgesamt rund 100 Grünen-Mitglieder im Einsatz. Einige von ihnen trugen grüne Mützen und Stofftaschen mit dem Aufdruck "Team Fegebank".

Das Schanzenviertel gilt als Hochburg der Grünen. "Man überlegt sich, wo man klingelt", sagte Parteisprecherin Silke Lipphardt. Bevorzugt würden Gegenden mit einer hohen Zustimmungsquote für die Grünen, in AfD-Hochburgen würden die Wahlkämpfer kaum gehen.