Hamburg (dpa/lno) - Grünen-Chef Robert Habeck hat den Anspruch der Hamburger Grünen auf die Regierungsführung nach der Bürgerschaftswahl begrüßt. Die Grünen in Hamburg hätten in der Vergangenheit bewiesen, "dass man ihnen die Stadt anvertrauen kann, dass sie Fortschritt und Veränderung mit Verantwortung und Konsens zusammenbringen", sagte er am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist folgerichtig, dass sie jetzt um die Eins kämpfen. Und Katharina ist genau die Richtige. Klug, ausgleichend, durchsetzungsstark."

Katharina Fegebank, Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin, ist vom Grünen-Landesvorstand als Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl im Februar nominiert. Anfang November soll sie bei einem Aufstellungsparteitag auf Platz eins der Landesliste gewählt werden. Bei einem Parteitag zum Wahlprogramm am Samstag hatte sie den Führungsanspruch der Grünen im künftigen Senat angemeldet. Bisher regieren sie als kleinerer Koalitionspartner mit der SPD.