Hamburg (dpa/lno) - Noch stehen hier Wohnmobile, demnächst könnte es einen neuen Park direkt am Hafen geben: Die Hamburger Grünen haben am Montag ihre Pläne für die Erweiterung des Antoni-Parks am Elbufer in St. Pauli vorgestellt. "Mit der Erweiterung des Antoni-Parks in Premiumlage am St.-Pauli-Elbufer wollen wir eine bislang schmucklose Abstellfläche für Wohnmobile neu entwickeln", sagte der Grünen- Fraktionsvorsitzende Anjes Tjarks. Hier könne ein schön begrünter Flanier-Boulevard entstehen, der sowohl den Hamburger Fischmarkt als auch den Hafengeburtstag in direkter Umgebung noch attraktiver mache.

Auch im Park Planten un Blomen sollen neue Flächen für Grün hinzukommen. Und neben der Landschaftsachse Horner Geest, auf der viele Projekte schon umgesetzt sind, werde als nächstes Großvorhaben der Alster-Bille-Elbe-Grünzug von der Außenalster durch St. Georg und Hammerbrook bis zu den Elbbrücken in Angriff genommen.