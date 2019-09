Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Grünen-Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr, Katharina Fegebank, freut sich über "das historisch beste Ergebnis" ihrer Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. "Rund doppelt so viele Menschen wie noch vor fünf Jahren haben in Brandenburg ihr Kreuz für Klimaschutz und eine offene, solidarische Gesellschaft gemacht", sagte die Wissenschaftssenatorin am Sonntagabend. Auch in Sachsen habe ihre Partei deutlich zugelegt. "Das ist ein großer Schritt voran und macht Mut, weiter leidenschaftlich für sozial-ökologische Modernisierung und einen Politikwechsel in diesem Land zu kämpfen."

Die Wahlergebnisse der AfD in den beiden Ost-Ländern seien "bitter und gefährlich", sagte die Hamburger Grünen-Landesvorsitzende Anna Gallina. "Jetzt muss es in beiden Ländern darum gehen, eine gute Politik für die Menschen zu machen, die sich klar gegen die rechte Hetze der AfD stellt und sich auch nicht an der AfD, sondern an den Zukunftsthemen abarbeitet." Die Grünen stünden dafür bereit.