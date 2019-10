Halle (dpa) - Vier Tage nach dem Terroranschlag in Halle hat die größte Stadt im Land ihre Bürgerinnen und Bürger an die Wahlurnen gerufen. Rund 191 000 Menschen sind am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme für einen der acht Kandidaten für den Posten des Oberbürgermeisters abzugeben. Bis zum frühen Nachmittag machte jeder Fünfte von seinem Wahlrecht Gebrauch, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet.

Neben dem parteilosen Amtsinhaber Bernd Wiegand treten sieben Kandidaten an. Zu ihnen gehören der Chef des Landessportbundes, Andreas Silbersack (FDP), der von den Liberalen und der CDU unterstützt wird, sowie der Linken-Landtagsabgeordnete Hendrik Lange, den neben seiner eigenen Partei auch SPD und Grüne mittragen.

Am Mittwoch hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, in der rund 50 Gläubige den jüdischen Feiertag Jom Kippur begingen. Als der Plan scheiterte, erschoss der Täter eine Passantin und einen Mann in einem Döner-Imbiss. Der 27 Jahre alte Verdächtige, ein Deutscher, sitzt in Untersuchungshaft. Er hat antisemitische und rechtsextremistische Motive eingeräumt.

Die Kandidaten für den Oberbürgermeister-Posten hatten nach dem Anschlag ihre Aktivitäten abgesagt. Um gewählt zu werden, braucht ein Kandidat mehr als die Hälfte aller Stimmen. Gelingt das niemandem, kommt es in zwei Wochen zur Stichwahl. Die war etwa auch bei der vorherigen Abstimmung im Jahr 2012 nötig. In der ersten Runde der OB-Wahl hatte sich damals gut ein Drittel der Wahlberechtigten beteiligt. Der Oberbürgermeister wird auf sieben Jahre gewählt.