Haiger (dpa/lhe) - Der Bürgermeister von Haiger in Mittelhessen, Mario Schramm, ist in seinem Amt bestätigt worden. Am Sonntag stimmten 84,42 Prozent der Wahlberechtigten für den amtierenden Rathauschef, der ohne Gegenkandidaten angetreten war. Die Wahlbeteiligung lag einem Sprecher zufolge bei 26,88 Prozent. Für den 59-jährigen Schramm (parteilos) ist es die zweite Amtszeit. Beim Urnengang im Jahr 2014 hatte er sich in einer Stichwahl mit 56,6 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Wahlberechtigt waren am Sonntag rund 14 300 Menschen der etwa 19 000 Einwohner zählenden Stadt im Lahn-Dill-Kreis.