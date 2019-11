Großefehn (dpa/lni) - Der parteilose Kandidat Erwin Adams wird neuer Bürgermeister von Großefehn (Kreis Aurich). Bei der Wahl am Sonntag in der knapp 14 000 Einwohner großen Gemeinde setzte Adams sich mit 63,2 Prozent der Stimmen gegen Friede Schone (SPD) und Verena Beermann (parteilos) durch. Schone kam auf 19,5 Prozent der Stimmen, auf Beermann entfielen 17,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,7 Prozent. Adams tritt die Nachfolge von Olaf Meinen (parteilos) an, der Ende Mai zum neuen Landrat des Kreises Aurich gewählt wurde.