In Großbritannien finden so viele Regionalwahlen auf einmal statt wie seit 1973 nicht mehr. In England ist Boris Johnson so beliebt, dass ihm nicht einmal die jüngste Affäre um seine Dienstwohnung etwas anhaben kann. Aber wie ist es in Wales und Schottland?

Von Alexander Mühlauer, London

Boris Johnson war am Montag schon wieder in Hartlepool. Die nordenglische Hafenstadt scheint es ihm angetan zu haben. Gleich drei Mal war der Premierminister in letzter Zeit hier, um Wahlkampf zu machen. Hartlepool, das ist für Johnson das Schlachtfeld, auf dem er zeigen will, dass er eines nicht verlernt hat: gewinnen. Und das in einem Wahlkreis, der seit seiner Gründung im Jahr 1974 fest in Labour-Hand ist.