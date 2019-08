Frankfurt (Oder) (dpa)- Die Kritik von Menschen in Ostdeutschland, in der Gesellschaft nicht genügend abgebildet zu werden, kann der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), teilweise nachvollziehen. "Ein bisschen verstehe ich das", sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Beispielsweise seien die Medien stark westdeutsch geprägt. Kulturelle Erfahrungen, Situationen und Stimmungslagen könnten in den alten Bundesländern häufig nicht ganz nachvollzogen werden.