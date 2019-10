Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Wirtschaft dringt auf die rasche Bildung einer stabilen Landesregierung. "Neue Situationen erfordern neue Maßnahmen", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Wirtschaft Thüringens, Stephan Fauth, am Montag. "Deshalb ist es jetzt entscheidend, dass alle demokratischen Parteien gesprächsbereit sind und machbare Varianten ausloten, damit in Thüringen eine handlungsfähige und verlässliche Regierung gebildet werden kann." Auch der Präsident der Erfurter Industrie- und Handelskammer Dieter Bauhaus bezeichnete eine "schnelle und mit Mehrheit ausgestattete Regierungsbildung" als vordringlich.

Der Bauernverband rief die Parteien auf, bei der Regierungsbildung das Interesse des Landes über Parteiinteressen zu stellen. Linke, CDU, SPD, Grüne und FDP sollten gemeinsam und konstruktiv mitwirken, eine stabile Landesregierung herzustellen, erklärte Bauernpräsident Klaus Wagner am Montag. Auf Bundes- und EU-Ebene stünden etliche Entscheidungen in der Agrarpolitik an, die wichtig für die hiesigen Bauern seien, betonte Wagner: "Um hier gehört zu werden, bedarf es einer starken Thüringer Stimme." Zugleich bedauerte er, dass dem künftigen Landtag kein Abgeordneter mit einem landwirtschaftlichen Beruf angehören werde.

Der Verband der Familienunternehmer rief Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) auf, nun eine Minderheitsregierung zu bilden. "Hierfür muss sich die Linke auf die CDU und auf die FDP zubewegen", sagte Landesvorsitzende Colette Boos-John. Die neue Regierung müsse in der Wirtschaftspolitik "den Turbogang" einschalten, mahnte sie. "Viel zu wenig ist beim Aufbau der digitalen Infrastruktur in der letzten Legislaturperiode passiert."

Eine stärkere Industriepolitik mahnte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bei der künftigen Landesregierung an. Im Freistaat seien 660 Unternehmen und mehr als 60 000 Mitarbeiter mittelbar und unmittelbar in der Schlüsselindustrie Automobil- und Zuliefererindustrie beschäftigt, erklärte der DGB-Chef Hessen-Thüringen, Michael Rudolph. Kernaufgabe müsse der Schutz der Beschäftigten in der Industrie werden. Auf Landesebene sollten strategisch wichtige Firmen, die sich in einer Krisensituation befinden, kurzfristig durch Unternehmensbeteiligungen des Landes und weitere finanzielle Hilfen unterstützt werden.

Erschreckend sei das gute Abschneiden der AfD, erklärte Fauth. Das schade dem Image Thüringens. Die Unternehmen bräuchten dringend Fachkräfte, egal ob aus Hessen, Bayern oder dem Ausland, betonte Boos-John: "Vor diesem Hintergrund ist das Abschneiden der mit Björn Höcke eindeutig fremdenfeindlichen AfD eine Katastrophe."