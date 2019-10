Erfurt (dpa/th) - Landeswahlleiter Günter Krombolz hat die Thüringer aufgerufen, ihre Wahlunterlagen zu prüfen. Inzwischen müssten alle Wahlberechtigten eine Benachrichtigung für die Landtagswahl am 27. Oktober erhalten haben, sagte er am Freitag in Erfurt. Sei dies nicht der Fall, sollten sich Betroffene bei der Gemeindebehörde am Hauptwohnsitz melden. Dort liegen ab kommender Woche die Wählerverzeichnisse aus. Jeder Wahlberechtigte habe das Recht zu prüfen, ob seine dort eingetragenen Daten vollständig und richtig seien, informierte Krombholz. Sollte jemand im Verzeichnis fehlen, könne er Einspruch erheben und eine Aufnahme beantragen. Die Frist dazu endet am kommenden Freitag (11. Oktober).