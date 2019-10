Berlin (dpa) - Die Thüringer Linke will nach ihrem klaren Sieg bei der Landtagswahl Gespräche mit allen "demokratischen Parteien" führen. Das kündigten Ministerpräsident Bodo Ramelow und die Landeschefin der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, am Montag in Berlin an. Man werde noch diese Woche zuerst mit den jetzigen Koalitionspartnern SPD und Grüne reden und dann Einladungen an die anderen Parteien aussprechen. "Wer dieser Einladung nicht folgt, der will sich dem Dialog (...) nicht stellen", sagte Ramelow.

Seine Partei habe einen unglaublich kraftvollen Auftrag bekommen. Er selbst habe jedenfalls Kraft und Energie genug, die nächsten fünf Jahre das Land zu führen, sagte Ramelow. Klare Aussagen, ob es aus Sicht der Linken zu einem jedenfalls theoretisch möglichen Bündnis mit der CDU kommen könnte, vermieden sowohl Ramelow als auch die Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger. Man werde heute nicht vorab etwas kommentieren, was mehrere Konjunktive als Zwischenschritte habe, sagte Kipping.

Ramelow sagte, er strebe jetzt eine zügige Wahl im Erfurter Parlament an, verwies aber auch auf die Thüringer Verfassung, wonach er so lange im Amt bleibt, bis ein neuer Ministerpräsident im Landtag gewählt ist. Die Verfassung sei eindeutig: "Rot-Rot-Grün ist Amt. Meine Kompetenzen sind ohne Beschränkung, und ich bin der Lage das Land in Ruhe auch die nächste Zeit zu führen."

Die Linke hatte nach dem vorläufigen Ergebnis bei der Wahl 31 Prozent geholt und war damit zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik stärkste Kraft bei einer Landtagswahl geworden. Weil SPD und Grüne mit 8,2 und 5,2 Prozent schlecht abschnitten, reicht es in Erfurt aber nicht für die Fortsetzung der rot-rot-grünen Koalition.

Da alle Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen haben, ist eine Regierungsbildung nur möglich, wenn CDU oder FDP mit den Linken kooperieren - also entweder doch eine Koalition eingehen oder aber eine Minderheitsregierung dulden.