Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer CDU bleibt bei ihrem "Nein" zu einer möglichen Kooperation mit der Linken nach der Landtagswahl. "Die Linke will das Land umbauen, sie will ein sozialistisches Land. Das ist nicht das, was wir wollen", sagte der Thüringer CDU-Generalsekretär Raymond Walk am Freitag. Zuvor hatte sich Ex-Bundespräsident Joachim Gauck dafür ausgesprochen, dass die CDU auch mit der Linken spricht.

"Ich muss doch imstande sein, einen Hardcore-Kommunisten, der Mitglied in der Linken ist, zu unterscheiden von einem Ministerpräsidenten, der aus der gewerkschaftlichen Tradition stammt und der doch gezeigt hat, dass er mit einem linken Profil dieser Gesellschaft nicht schadet", hatte Gauck RTL/n-tv gesagt und damit Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) gemeint.

Walk entgegnete, es komme auch darauf an, wer hinter Ramelow stehe und wer nach ihm komme. "Wir grenzen uns klar nach links und nach rechts ab", sagte Walk. Man wolle kein anderes Land, sondern ein besseres Land, betonte er. Die Thüringer CDU wolle weiter dafür kämpfen, erneut stärkste Kraft im Land zu werden.

In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt. In der jüngsten Insa-Umfrage lag die CDU bei 23 Prozent - und damit hinter der Linken und der AfD. Bei der Landtagswahl 2014 waren die Christdemokraten mit 33,5 Prozent noch stärkste Kraft in Thüringen geworden. Davor hatten sie seit 1990 stets den Regierungschef gestellt. Aktuell regiert in Thüringen ein Bündnis aus Linken, SPD und Grünen unter der Führung von Ramelow. Die Mehrheit dieser Koalition wackelt aber nach jüngsten Erhebungen. Für ein Bündnis von CDU und Linke würde es demnach reichen.