Erfurt (dpa/th) - In Thüringen wird an diesem Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Deutschlands erste rot-rot-grüne Landesregierung unter Führung der Linkspartei will dabei ihre Mehrheit verteidigen. Umfragen sehen zwar die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow mit 28 bis 30 Prozent vorn. Für das gemeinsame Bündnis mit SPD und Grünen würde es jedoch den letzten Wahlumfragen zufolge nicht mehr reichen. Laut den Erhebungen könnte Thüringen auf eine Patt-Situation und eine äußerst schwierige Regierungsbildung zusteuern.

Gerechnet wird mit einem deutlichen Erstarken der AfD. Die Oppositionspartei, die bei der letzten Landtagswahl noch 10,6 Prozent erzielte, könnte mit ihrem umstrittenen Spitzenkandidaten und Parteichef Björn Höcke ihr Ergebnis verdoppeln. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Mike Mohring lag zuletzt bei Werten zwischen 23 und 26 Prozent. Unklar ist, ob die FDP den Sprung in den Landtag schafft. Die beiden Regierungsparteien SPD und Grüne liegen den Umfragen zufolge unter zehn Prozent.

In Thüringen sind 1,73 Millionen Menschen wahlberechtigt und damit zur Stimmabgabe aufgerufen. Mehr als jeder achte Wahlberechtigte forderte Briefwahlunterlagen an. Im Landtag sind insgesamt 88 Sitze zu vergeben, je 44 Direkt- und Listenmandate. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate könnte die Zahl noch steigen.