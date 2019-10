Berlin (dpa) - Das schwache Abschneiden von CDU und SPD bei der Landtagswahl in Thüringen ist nach Ansicht des Parteienforschers Karl-Rudolf Korte kein generelles Anzeichen für einen Abstieg der Volksparteien. "Es ist ein Trend seit Jahrzehnten, dass die Regierungsparteien im Bund in den Ländern abgestraft werden", sagte Korte der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Entwicklung sei ein "Auf und Ab, das ist sehr fluide". Die Besonderheit des Wahlausgangs in Thüringen sei jedoch, "Zahlenwerte am Existenzminimum zu haben, bei fünf Prozent, wie bei der SPD" und, dass die CDU erstmals nicht mehr stärkste Partei geworden sei.

Die Sozialdemokraten waren bei der Wahl am Sonntag auf den neuen Tiefstand von 8,2 Prozent abgerutscht. Die CDU ist mit 21,8 Prozent nur noch drittstärkste Kraft. Die Wahl sei jedoch nicht repräsentativ für Deutschland, so Korte. "Das sieht man schon daran, dass die Linke nur eine Regierung stellt." Es gebe inzwischen in Deutschland zahlreiche Formen von Zweier- und Dreier-Koalitionen. "So bunt wie heute war die Republik nie", sagte der Politikwissenschaftler. Insofern brauche es neue Formate der Macht, darunter auch Minderheitsregierungen.

Bei der Wahl am Sonntag war die Linke erstmals in einem Bundesland stärkste Kraft geworden. "Die Linke ist mit Ost-Identität schon immer eine regionale Volkspartei gewesen", so Korte. Die Programmatik der Partei sei in Thüringen durchaus Mitte-orientiert und enthalte sehr viele sozialdemokratische Elemente. Zudem habe sich die Linke in der Präambel des Koalitionsvertrages mit SPD und Grünen nach der Wahl 2014 dazu bekannt, Unrecht aus der DDR-Zeit aufzuarbeiten.