Erfurt (dpa/th) - Thüringens CDU-Landesvorsitzender und Spitzenkandidat für die anstehende Landtagswahl, Mike Mohring, hat eine sogenannte Rückkehrerprämie ins Spiel gebracht. In der Diskussion um den Kampf gegen Fachkräftemangel und Abwanderung sprach Mohring im "Sommerinterview" des MDR Thüringen am Sonntag über die Pläne seiner Partei. "Wir wollen in unserem Wahlprogramm formulieren, dass es eine 5000 Euro-Prämie gibt, wenn man zurückkommt und in Thüringen einen Arbeitsplatz findet", erklärte Mohring. Dieser Betrag solle sich erhöhen, wenn auch Kinder in der Familie dabei sind. Mohring zufolge sollten so gerade auch junge Familien wieder den Weg nach Thüringen zurückfinden und dort eine Zukunftsperspektive sehen.