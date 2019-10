Erfurt (dpa/th) - Thüringens SPD-Fraktionsvorsitzender Matthias Hey hat sich enttäuscht vom Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Thüringen gezeigt. "Das ist ein sehr, sehr bitteres Ergebnis für die Sozialdemokraten. Das fühlt sich nicht gut an", sagte er am Sonntag in Erfurt.