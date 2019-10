Dresden (dpa/sn) - Der sächsische AfD-Generalsekretär Jan Zwerg sieht seine Partei nach der Thüringen-Wahl weiter in der Erfolgsspur. "Nun sollte es auch dem letzten Zweifler endgültig klar sein, dass die Alternative für Deutschland eine Volkspartei ist, ohne die künftig keine Politik gemacht werden kann", erklärte Zwerg am Sonntagabend in Dresden. Die Landesverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen würden damit ein Zeichen für ganz Deutschland setzen, von dem auch andere AfD-Landesverbände in ihrer Arbeit profitieren würden. Die AfD ging nach ersten Hochrechnungen hinter den Linken als zweitstärkste Kraft aus der Thüringen-Wahl hervor.