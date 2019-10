Erfurt (dpa) - Kurz vor der Landtagswahl in Thüringen hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) der AfD vorgeworfen, sich zu Unrecht als Anwalt ostdeutscher Belange zu stilisieren. Die Partei mache 30 Jahre nach dem Mauerfall Wahlkampf mit Slogans wie "Die Wende vollenden", dabei stünden im Landesverband Westdeutsche wie Björn Höcke an der Spitze, sagte Ramelow am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". "Die AfD maßt sich an, die Kümmererpartei zu sein. Sie ist aber eine Partei, die nichts kennt außer Empörung."

In der Debatte über Rechtsextremismus wies Ramelow auf eine Langzeituntersuchung über die politischen Einstellungen der Thüringer hin, wonach 24 bis 25 Prozent der Menschen für totalitäre Positionen teilweise ansprechbar seien. Damit müsse man offen umgehen.

Über den rechtsextremistischen Anschlag auf eine Synagoge in Halle und den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sagte Ramelow, man dürfe nicht einfach nur sagen, das seien Einzeltäter. "Es bedrückt mich, dass der rechte Terror in Deutschland nicht thematisiert wird, und zwar die strukturierte Form des rechten Terrors." Er wisse aus persönlicher Erfahrung, was es heißt, verfolgt zu werden.

Am Sonntag wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Ramelow regiert seit 2014 als erster Ministerpräsident der Linken mit der SPD und den Grünen. Laut Umfragen wenige Tage vor der Wahl liegt seine Partei knapp vor der CDU. Trotzdem könnte die rot-rot-grüne Koalition ihre Mehrheit verlieren.